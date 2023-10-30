بعيداً عن حلقات الروتين.. التربية تصدر توجيها بشأن معاملات المواطنين

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجبوري وجه موظفي ديوان مديرية تربية الرصافة الأولى بسرعة انجاز معاملات المواطنين وتنظيمها بشكل دقيق بعيدا عن حلقات الروتين وذلك في أثناء زيارته الى المديرية ولقائه بعدد من المراجعين".وتجول وزير التربية "داخل أروقة وأقسام المديرية يرافقه مدير عام التربية مهدي الغريري، للاطلاع على احتياجات الموظفين والاستماع الى التحديات التي تواجه عملهم والاستعدادات الجارية لبدء امتحانات الدراسة الإعدادية في دورها الثالث وإجراءات تسوية الملاكات التعليمية والتدريسية".وشدد وزير التربية على "التعامل الحسن وتسخير الجهود والإمكانات لخدمة المواطن مع مراعاة الظروف الاستثنائية والحالات الإنسانية الحرجة".