السومرية نيوز – محليات



أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، المباشرة برفع ومعالجة قنبلة طائرة زنة 500 رطل في منطقة باب جديد بمدينة الموصل القديمة.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "شعبة القنابل غير المنغلقة التابعة للمديرية، شرعت برفع ومعالجة قنبلة طائرة زنة 500 رطل في منطقة باب جديد من مدينة الموصل القديمة".



وأضافت، أن "القنبلة تعود لمخلفات تحرير الموصل من عصابات داعش الاجرامية". وأضافت، أن "القنبلة تعود لمخلفات تحرير الموصل من عصابات داعش الاجرامية".