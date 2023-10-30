مجهولو الهوية.. انتشال 11 جثة من تحت الإنقاض في نينوى

السومرية نيوز – محليات



أعلن فريق البحث والإنقاذ/ مركز رتل الطوارئ، يوم الاثنين، انتشال 11 جثة مجهولة الهوية من تحت الأنقاض بمدينة الموصل القديمة في محافظة نينوى.

وذكر الفريق في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن "جثث 11 شخصاً مجهول الهوية، تم انتشالها من تحت الأنقاض، في منطقة الميدان بمدينة الموصل القديمة في نينوى".



وأشار الى "تسليم الجثث بمحضر رسمي إلى الطب العدلي". وأشار الى "تسليم الجثث بمحضر رسمي إلى الطب العدلي".