إطلاق التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقبول في الجامعات والكليات الأهلية

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "التقديم إلى الاستمارة الإلكترونية للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2024/2023، تم اطلاقها".وأضافت، أن "عملية ملء الاستمارة الإلكترونية تقتصر على أربع خيارات للقناة العامة وخيارين لكل قناة خاصة وتكون عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي حصرا وتستمر لمدة أسبوعين من تاريخ الإطلاق".وأشار البيان الى، أن "الطلبة الذين أتموا تثبيت بياناتهم ومصادقتها، يمكنهم المباشرة بعملية تثبيت خياراتهم من الأقسام التي يرغبون بالتقديم إليها ويتاح للطلبة الذين لم يكملوا ملء بياناتهم إتمامها ثم البدء بالتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية خلال المدة المشار إليها".