إطلاق الوجبة الـ6 من الرعاية الاجتماعية.. أكثر المقبولين من هذه الفئات

السومرية نيوز – محليات



أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، إطلاق الوجبة السادسة الخاصة بالرعاية الاجتماعية، فيما أشار الى الفئات المقبولة، واعدادهم.

وقال الاسدي، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إن "الوجبة السادسة من وجبات الرعاية الاجتماعية، والتي تشمل 89963 فرداً، تم اطلاقها".



وأضاف، أن "أكثر الفئات المقبولة، تتمثل بذوي الإعاقة، والذين يبلغ عددهم 401450 فرد، وهو أعلى عدد"، مبيناً أن "الفئة الأخرى تدور حول الارامل والمطلقات، واللاتي بلغن عددهن 13960".



وبين وزير العمل، أن "الايتام كان لهم نصيباً، حيث تم شمول 15 ألف، بالرعاية الاجتماعية"، لافتاً الى أن "اعداد المشمولين، منذ استلام الحكومة الحالية، ولغاية هذه الوجبة، بلغ 818104 شخص". وبين وزير العمل، أن "الايتام كان لهم نصيباً، حيث تم شمول 15 ألف، بالرعاية الاجتماعية"، لافتاً الى أن "اعداد المشمولين، منذ استلام الحكومة الحالية، ولغاية هذه الوجبة، بلغ 818104 شخص".



وذكر الأسدي، أن "عدد المشمولين لغاية اليوم، هو أكثر من مليوني عائلة"، مردفاً بالقول: "استحصلنا من الهيئة التنسيقية المحافظات شمول المشمولين بقطع الأراضي".



