زخات مطرية تُخيم على أجواء العراق بدءاً من هذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشار الى، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية في أماكن متعددة ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفت البيام إلى، أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة ، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد".