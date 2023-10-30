بخلافه سيحرمون منه.. بغداد تضع شرطاً لتسليم حصص "الكاز" لأصحاب المولدات

وقال العطا، في مؤتمر صحفي، حضره مراسل السومرية، إن "سعر الجباية لاصحاب المولدات سيكون بعد نهاية الشهر بدل بداية الشهر".وأضاف، أن "اصحاب المولدات ملزمين بوضع عداد لكل مولد يبين ساعات التشغيل المولد، وبخلافه سيحرم صاحبها من تسلم حصة الكاز".وأشار محافظ بغداد الى، أن "وزارة الكهرباء بالعاصمة، ملزمة بتجهيز مناطق بغداد بساعات معينة واعلام المحافظة بذلك؛ لإنهاء عملية الاطفاء المبرمج قبل او نهاية الشهر".ورداً على سؤال مراسل السومرية بشأن الجهة المراقبة لاصحاب المولدات بتنفيذ توجيهات واوامر المحافظة، بين العطا، أن "مسؤولية مراقبة أسعار الامبير، في مناطق العاصمة، تقع على عاتق (المختارين)".بدوره، أكد قائد عمليات بغداد، اللواء أحمد سليم، دعمه لقرارات محافظة بغداد بشأن تنظيم عمل المولدات الاهلية.وقال سليم، في نفس المؤتمر الصحفي، إن "قيادة العمليات ستكون مساندة وداعمة لقرارات، محافظة بغداد".وأضاف: "سيكون هنالك تعاوناً مع بقية المفاصل الامنية من اجل تنفيذ هذه القرارات".