بغداد.. السجن 6 سنوات بحق مروج العملة المزيفة

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "شخصاً مروجاً ضبط بحوزته مبلغ مزيف من العملة العراقية وقدره (7131ورقة) من فئة (25) ألف دينار عراقي"، مؤكداً أنه "كان يقوم بإدخال العملة المزيفة بعد طباعتها في تركيا".وأضاف أن "هذه الاحكام تأتي استنادا لأحكام المادة ‏52 /1 / أ، ب من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".