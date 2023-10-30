السجن المؤبد بحق 4 تجار مخدرات في محافظتين

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان الاول ألقي القبض عليه في محافظة واسط وبحوزته (2,100) كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما ألقي القبض على المدانين الثلاثة في محافظة بغداد".وأضاف أن "الاحكام بحقهم تأتي استناداً لإحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".