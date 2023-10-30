الإعدام بحق إرهابي خطط لتفجير نفسه داخل العراق

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما، اليوم الاثنين، بالإعدام بحق مجرم ارهابي يحمل الجنسية الاجنبية خطط لتنفيذ عملية انتحارية في العراق.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي والذي انتمى لعصابات داعش الارهابية اعترف بانه كان يخطط لتفجير نفسه داخل العراق وتحديدا في محافظة صلاح الدين".



وأضاف أن "الحكم بحقه صدر وفقاً لإحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".