متظاهرو تشرين يموتون مرتين.. لجان في رف النسيان ومطالب تُقتل في كل ذكرى

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Celebrity
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في غزة.. قصف إسرائيلي على "المستشفى التركي"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-472242-638342607967972510.jpg
متظاهرو تشرين يموتون مرتين.. لجان في رف النسيان ومطالب تُقتل في كل ذكرى
محليات
2023-10-30 | 06:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/38/حسين-حاتم
2,057 مشاهدة
الـسـومـريـة نـيـوز / مـحـلـيـات
4 أعوام مرت على ذكرى حراك تشرين/ أكتوبر، الأوسع في العاصمة بغداد وبقية محافظات بعد العام 2003، والذي اندلع احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين حينها إلى إسقاط النظام الحاكم واستقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة.
ورغم مقتل نحو 600 متظاهر، وإصابة حوالي 25 ألف بجروح بعد احتجاج استمر لنحو عام ونصف، استخدمت فيه القوات المسلحة الرصاص الحي والقنابل المطاطية والمسيلة للدموع لقمع المتظاهرين، الإ ان مصير الكشف عن قتلة المتظاهرين ومن أغتيلوا عقب التظاهرات لا يزال مجهولاً!.
*من المعني بكشف قتلة المتظاهرين؟
الباحث بالشأن القانوني علي التميمي، يوضح في حديث لـ السومرية نيوز، أن "تظاهرات تشرين 2019 كانت وفق الدستور العراقي، لكنها تعرضت الى اعتداءات مختلفة من قبل مندسين؛ لغرض إثارة الفتنة".
ويؤكد التميمي، أن "الحكومة السابقة والحكومة الحالية معنيان بكشف الحقائق، وكشف قتلة المتظاهرين والمغيبين"، مبينا أن "الجرائم التي حدثت لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة".
ويشير الباحث بالشأن القانوني إلى، أن "الكثير من المخالفات رافقت احتجاجات تشرين، تمثلت بالقتل واحداث عاهة واستخدام الأسلحة، ومخالفة قواعد مكافحة الشغب (...)".
ويتابع، أن "هناك إمكانية لتجديد المطالبة بحقوق الضحايا من خلال تقديم وكالات إلى محامين من قبل المتضررين للمطالبة بالعقوبات الجزائية وكشفهم، وفق اتفاقية منع الإفلات من العقاب، او المطالبة بالتعويض المعنوي والمادي من الجناة بعد معرفتهم"، مشيرا الى أن "العراق من ضمن الموقعين على اتفاقية منع الإفلات من العقاب".
ويوضح التميمي، "إذا كان الجناة قد هربوا الى خارج العراق، فهناك إجراءات قانونية حددها قانون أصول المحاكمات الجزائية، منها ما يتعلق بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، أو من خلال استرداد المتهمين عن طريق الانتربول"، لافتا الى أن "تلك الإجراءات من واجبات الحكومة الحالية".
*"المطالب سوفت ونواب تشرين خذلوا تشرينهم"
(ع.ج) أحد متظاهري تشرين الذي صمد أكثر من عام في ساحات الاحتجاج متنقلاً ما بين شارع السعدون وساحة التحرير وجسري السنك والجمهورية، يقول بخيبة آمل واضحة على عينيه: "ذهبت دماء شهدائنا سُدًى".
ويضيف الناشط المدني ذو الثلاثين عاماً في حديث لـ السومرية نيوز، "خرجنا مطالبين بخدمات ووطن، وعدنا حاملين شهداء ومعاقين.. دُمرت الثورة وسوفت المطالب ولم يأتِ من يكشف عن قتلة المتظاهرين".
ويرى، أن "لا شيء تغير، فقط الحكومات.. حتى من وصل إلى البرلمان باسم تشرين خذلنا".
ويؤكد الناشط العراقي، أن "التغيير مستحيل في ظل وجود السلاح المنفلت، والمال السياسي.. الأحزاب الحاكمة في مفاصل الدولة تحول دون التغيير الذي طمح له المتظاهرون".
* جزء من المتواجدين في السلطة سبب بالتغييب والقتل!
رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، تقول في حديث لـ السومرية نيوز، إن "من وصلوا الى مجلس النواب باسم احتجاجات تشرين لم يكونوا بمستوى الطموح؛ بسبب الوضع السياسي وهيمنة أحزاب السلطة على مجلس النواب".
وتضيف، أن "هناك تقصيراً من قبل النواب المنبثقين عن تظاهرات تشرين، إذ لم يتم تشريع أي قانون يصب في مصلحة ضحايا احتجاجات 2019".
وتشير عضو مجلس النواب الى، أن "قانون حق التظاهر لم يشرع لغاية الان، وهناك من يحاول تكميم الافواه"، مستدركة "يفترض ان تكون مواقف من يمثل تشرين بأن تكون أقوى".
وتلفت عبد الواحد الى، أن "بعض النواب المنبثقين عن تظاهرات تشرين كانوا يتحدثون عن نقل الاحتجاجات داخل مجلس النواب، الا اننا لم نرى أي شي من تلك المشاهد".
وترى رئيس كتلة الجيل الجديد، أن "تظاهرات تشرين، غيرت مفهوم المواطن وجعلته شريكا في تحديد الرؤية السياسية للبلد"، مشيرة الى أن "جزءاً كبيراً من المتواجدين في السلطة هم السبب في تغييب وقتل متظاهري تشرين في العام 2019؛ على اعتبار انهم مسؤولين عن حماية أرواح المواطنين في عموم المحافظات العراقية".
وفُتحت جملة تحقيقات بعد انتهاء احتجاجات تشرين الأول 2019، بشأن سلوك القوات الأمنية، وشهدت إدانة بعض الضباط باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، فيما شُكلت لجاناً للتحقيق في مصير القتلة والمغيبين في حكومتي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس الوزراء الحالي محمد السوداني الا أن تلك الجان لم تفضي الى نتائج ملموسة.
المحرر:
حسين حاتم
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
التقاعد تصدر توجيها يخص رواتب المتقاعدين
محليات
35.91%
08:26 | 2023-10-29
التقاعد تصدر توجيها يخص رواتب المتقاعدين
08:26 | 2023-10-29
حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر
اقتصاد
30.36%
16:38 | 2023-10-29
حديث حكومي عن أزمة الدولار: قد نضطر لهذا الأمر
16:38 | 2023-10-29
الكشف عن حقيقة دعوة الصدر للإضراب وتقديم الاستقالات من الحكومة
سياسة
17%
11:57 | 2023-10-29
الكشف عن حقيقة دعوة الصدر للإضراب وتقديم الاستقالات من الحكومة
11:57 | 2023-10-29
"حزب الله" يوجه رسالة صامتة لإسرائيل (فيديو)
دوليات
16.74%
09:29 | 2023-10-29
"حزب الله" يوجه رسالة صامتة لإسرائيل (فيديو)
09:29 | 2023-10-29
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
Morning Live
ظاهرة تصوير الطلبة من بعض المعلمين - الحلقة ١٣٨ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-30
Morning Live
ظاهرة تصوير الطلبة من بعض المعلمين - الحلقة ١٣٨ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-30
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ١٣٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-30
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ١٣٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-30
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-29
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Dayane & The City
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
Dayane & The City
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 30-10-2023
13:00 | 2023-10-30
Morning Live
ظاهرة تصوير الطلبة من بعض المعلمين - الحلقة ١٣٨ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-30
Morning Live
ظاهرة تصوير الطلبة من بعض المعلمين - الحلقة ١٣٨ | الموسم 2
06:00 | 2023-10-30
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ١٣٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-30
ناس وناس
منطقة باب المعظم بغداد - الحلقة ١٣٤ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-30
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
عشرين
حكومة السوداني، اطلالة على تحديات السنة الاولى - الحلقة ٣٠ | الموسم 2
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
خط أحمر
تجار حاولوا نقل كمية من السموم المخدرة من دول الجوار الى البلاد - الحلقة ٢٧ | الموسم 6
16:30 | 2023-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
13:45 | 2023-10-29
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
رحال
بساتين مدينة بهرز الجميلة - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
اسرار الفلك
من ٢٨ تشرين الأول الى ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-28
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Biotic
اضرار الحبوب المنومة - الحلقة ٢٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-27
Dayane & The City
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
Dayane & The City
أنواع الصناعات الحرفية - الحلقة ١٥ | الموسم 4
13:30 | 2023-10-27
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
ما الأسباب التي تدفع إلى تفاقم الجرائم المجتمعية في العراق؟
المخدرات
المخدرات
الفقر والبطالة
الفقر والبطالة
ضعف السلطات
ضعف السلطات
الأجانب في العراق
الأجانب في العراق
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.