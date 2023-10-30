هدر (7) مليار دينار في مديريـة توزيع كهـرباء كربلاء

وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء رصد عدم اتخاذ مُديريَّة توزيع الكهرباء في (قطاعي المركز والحسينيَّة) الإجراءات القانونيَّـة بحقّ (675) من الممتنعين عن تسديد أجور جباية المشاريع التجاريَّـة والصناعيَّة والاستثماريَّة، مُبيّنةً أنَّ ذلك أدَّى إلى هدر(7,060,242,000) مليارات دينارٍ من المال العام، مُنوّهةً بضبط أوليات (245) مشروعاً تجارياً وصناعياً ترتَّبت بذمَّتها ديونٌ مُستحقة لقطاع المركز".وأضافت أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى قسم العقود العامَّة في ديوان محافظة كربلاء، لاحظ مُخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته المُحافظة مع شركة مقاولاتٍ عامَّةٍ؛ لتنفيذ مشروع إنشاء الطريق المُحاذي لجدول "بني حسن" البالغ طوله (3600م) من الجانب الأيسر بكلفة (1,260,808,500) مليار دينارٍ، لافتةً إلى أنَّ المُخالفات تمثَّـلت بعدم قيام المحافظة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة المُنفّذة؛ على خلفية تدنّي نسب الإنجاز وتلكُّؤها، وعدم تنفيذ العديد من فقرات العقد المُصادق عليها".