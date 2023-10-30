القضاء يعلن إعادة 113 ملياراً لحساب هيئة التقاعد

ونقل بيان للقضاء، ورد لـ السومرية نيوز، عن رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ/ محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة تأكيدها "إعادة مبلغ مقداره (١١٣,٦٤٦,٥٦٤,٨٥٣,٣٠٠) مائة وثلاثة عشر مليار وستمائة وستة واربعون مليون وخمسمائة وأربعة وستون الف وثمانمائة وثلاثة وخمسون دينار عراقي".وأوضح البيان، أن "المبلغ أعيد لحساب هيئة التقاعد الوطنية/ صندوق تقاعد موظفي الدولة من احد شركات الدفع الالكتروني الخاص بالمبالغ المتجمعة في ميزان المراجعة الناشئة عن تسديدات محفظة التقاعد الاستثمارية المستحقة لهيئة التقاعد الوطنية".