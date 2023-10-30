التعليم تعلن تخفيض الحدود الدنيا للتقديم إلى الدراسة المسائية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العبودي وافق على تخفيض الحدود الدنيا لمعدلات التقديم إلى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية".وأشارت الى ان "التقنيات الطبية والصحية (الحد الأدنى 75)، والهندسة (الحد الأدنى 65)، والتقنيات الهندسية (الحد الأدنى 60)، والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية (الحد الأدنى 60)، وكليات العلوم وكليات الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات (الحد الأدنى 60)، وباقي التخصصات (الحد الأدنى 60)".وحددت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، بحسب البيان، "الثاني من تشرين الثاني المقبل 2023/11/2 موعدا لانتهاء التقديم إلى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية".