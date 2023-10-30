مصرع شخص بحادث سير في واسط

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن مصرع شخص بحادث سير في محافظة واسط.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بسبب السرعة وقلة الانتباه فرق الدفاع إنقاذ الدفاع المدني تنتشل جثة سائق عجلة صالون بعد تعرضها لحادث انقلاب على طريق النعمانية بمحافظة واسط".

وأضاف البيان "تم استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام العجلة وإخراج جثة السائق وتأمين نقله إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة".