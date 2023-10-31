العراق يتسلم تقريراً دولياً بشأن جرائم "داعش" في طوز خورماتو

وذكر اعلام القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "زيدان تسلم تقرير فريق التحقيق (يونيتاد) بخصوص جرائم داعش في قضاء طوز خورماتو".وأضاف، أن "التقرير سوف يعتمد ضمن الادلة المتحصلة عن تلك الجريمة والجاري التحقيق بشأنها من قبل القضاء العراقي".وأشار البيان الى، أن "مراسم تسليم التقرير، قد جرت بحضور اعضاء فريق التحقيق الدولي (يونيتاد)".ويقع قضاء طوزخورماتو، في محافظة صلاح الدين الواقعة شمالي بغداد، ويبعد مسافة 68 كيلومتراً عن جنوبي كركوك.