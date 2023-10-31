المفوضية تعلن ضوابط الدعاية الانتخابية الخاصة بأمانة بغداد (صور)

وذكرت المفوضية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ضوابط الدعاية الانتخابية الخاصة بأمانة العاصمة بغداد، تمثلت بثماني نقاط، ومن الضروري الالتزام بها".وأضافت، أن "من ضمن الضوابط، عدم لصق أي إعلان انتخابي على الجدران في عموم العاصمة بغداد باستخدام الصمغ أو الغراء، أو أي مادة أخرى".ادناه الصور: ـ