التعليم تقرر السماح لخريجي الإعداديات الإسلامية بالقبول في 7 أقسام.. تعرف عليهن

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم حيدر محمد العبودي إن وزارته سمحت لخريجي الإعداديات الإسلامية التابعة لوزارة التربية ومدارس الوقفين الشيعي والسني بالتقديم والقبول في سبعة أقسام في الجامعات الحكومية والكليات والأقسام الأهلية التي تتوفر فيها الدراسات المسائية.وأضاف أن الأقسام التي يمكن لخريجي الإعداديات الإسلامية التابعة لوزارة التربية وكذلك مدارس الوقفين الشيعي والسني القبول فيها، هي: اللغة العربية والتاريخ والفلسفة والاجتماع والسياحة إضافة إلى علم النفس والآثار، وبحسب الشروط والحدود الدنيا المعتمدة في الضوابط والتعليمات النافذة وبنسبة عشر بالمئة من خطة القبول للعام الدراسي (2023 ـ 2024)، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.يشار إلى أن الأجور الدراسية للدراسات المسائية في الكليات الحكومية للأقسام السبعة المذكورة، حددت بمبلغ 900 ألف دينار للطالب المقبول، وتستوفى منه سنويا على شكل أقساط خلال العام الدراسي.