بالفيديو.. ضبط متهمين طلبا (70) مليون دولار لقاء إحالة عقد لتجهيز الطحين

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنه "تم تأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط فيها، بعد تلقّيها معلوماتٍ عن وجود شخصين يمارسان التعقيب والابتزاز والرشى طلبا من المُشتكي مبلغاً مالياً ناهز (70) مليون دولار؛ لقاء إحالة عقدٍ من إحدى شركات وزارة التجارة خاصٍّ بتجهيز مادَّة الطحين".وبينت، أنَّ "الفريق، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهمين، حيث تمَّ الإيقاع بهما في أحد الأحياء وسط العاصمة بغداد مُتلبّسين بتسلُّم (20,000) ألف دولار من المُشتكي والذي يُمثّلُ جزءاً من المبلغ المُتَّفق على تسديده والبالغة قيمته (69) مليون دولارٍ أمريكيٍّ؛ مقابل إحالة عقد تجهيز مادة الطحين بكميَّة (400،000) ألف طنٍّ إلى وزارة التجارة بقيمة (462) مليون دولارٍ أمريكيٍّ".وتابعت أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (6) هواتف نقَّالةٍ بحوزة المُتَّهمين، وأصل هويَّةٍ مزعومٍ صدورها عن مكتب أحد أعضاء مجلس النوَّاب باسم أحد المُتَّهمين بصفة مستشارٍ، لافتةً إلى أنَّ أحد المُتَّهمين كان ينتحل اسماً وهمياً؛ لممارسة أعماله غير المشروعة".ونوَّهت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".