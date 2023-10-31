السومرية تنشر أسماء المرشحين للانتخابات المحلية

تنشر السومرية نيوز، أسماء المرشحين للانتخابات المحلية التي صادق عليها المفوضية العليا للانتخابات

وحدد مجلس الوزراء 18 كانون الأول 2023، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول 2022.



ادناه الاسماء: