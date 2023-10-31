بمحافظات مختلفة.. المجتمعية: إيقاف 36 حالة ابتزاز وعنف أسري خلال اسبوع

وذكرت الشرطة المجتمعية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، انه " مفارزنا أوقفت 36 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في مختلف محافظات البلاد خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول الجاري، وأعادت في عمليات منفصلة ٧ فتيات هاربات الى ذويهن".وأضاف ان "ذلك جاء على خلفية ورود مناشدات الى الشرطة المجتمعية عبر خطها المجاني الساخن (٤٩٧) وبريد صفحتها الالكتروني على الفيس بوك من الضحايا، حيث قامت مفارزها بمعالجة حالات الابتزاز بعد تأمين حسابات الضحايا وحذف محتويات الابتزاز".وأشارت الى انه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين، في وقت قدمت فيه دعمها النفسي والمعنوي لضحايا التعنيف والهروب، متعهدةً بالقيام بزيارات دورية لهن من أجل الوقوف على أوضاعهن وتقديم الدعم اللازم لهن لمنع تعرضهن للتعنيف أو التضييق".