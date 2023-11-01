مع زيادة 100 ألف دينار.. إطلاق رواتب المتقاعدين للشهر الحالي

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "دائرة المحاسبة، بالوزارة، باشرت بإطلاق تمويلات رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني، مع تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب زيادة مقدارها 100ألف دينار على الرواتب التقاعدية ممن يتقاضون راتبا تقاعديا مع المخصصات دون المليون دينار".اكدت الوزارة على "إدارة مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية، الاسراع باستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني ".ودعت كافة المتقاعدين المدني والعسكري "ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم".