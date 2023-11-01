التربية تُحدد توقيتات بدء الدوام الرسمي بعموم مدارس العراق (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



حددت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، توقيتات بدء الدوام الرسمي بجميع مدارس العراق، عدا محافظات إقليم كردستان.

وبحسب وثيقة، وردت لـ السومرية نيوز، فإن "دوام المدارس الثلاثي يبدأ من 7:30 صباحاً، اما دوام المدارس الأحادي والثاني، فيبدأ الساعة 8:00 صباحاً".



ادناه الوثيقة: ـ