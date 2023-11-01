التجارة تطلق حملة بيع المواد الغذائية في بغداد والمحافظات (صور)

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، إطلاق حملة بيع المواد الغذائية في جميع المحافظات العراقية، فيما أكدت أن البيع سيكون بـ"أسعار تنافسية".

ووثق مراسل السومرية، مشاهد انطلاق حملة بيع المواد الغذائية، بأسعار تنافسية، في بغداد، والمحافظات الأخرى.



وكان وزير التجارة، أثير الغريري، أعلن، أمس الثلاثاء، إطلاق أكبر حملة لبيع المواد الغذائية يوم غد. وكان وزير التجارة، أثير الغريري، أعلن، أمس الثلاثاء، إطلاق أكبر حملة لبيع المواد الغذائية يوم غد.



وقال الغريري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سيتم يوم غد الأربعاء إطلاق أكبر حملة لبيع المواد الغذائية الأساسية وبأسعار تنافسية". وقال الغريري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "سيتم يوم غد الأربعاء إطلاق أكبر حملة لبيع المواد الغذائية الأساسية وبأسعار تنافسية".



وأضاف، أن "الحملة ستشمل العاصمة بغداد وجميع المحافظات". وأضاف، أن "الحملة ستشمل العاصمة بغداد وجميع المحافظات".







