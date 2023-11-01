السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في كربلاء

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط داخل منزله على (562) غرام من مادة الكرستال و(100) كيس صغير الحجم لوضع مادة الكرستال إضافة إلى ميزان الكتروني عدد (2) كما تم ضبط (557) حبة بنية اللون وهي من المواد الخطرة تحتوي على مادة المثيل امفيتامين ومادة الامفيتامين ومادة الارتان".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لإحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".