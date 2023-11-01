الهجرة تعلن عودة أكثر من 1000 نازح إيزيدي الى سنجار

وقالت جابرو في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "عودة الـ(1,150) نازحاً إيزيدياً جاءت بشكل طوعي من مخيمات النزوح في محافظة دهوك إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار والنواحي والقرى التابعة له بمحافظة نينوى، بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية في المحافظتين وقيادة العمليات المشتركة لتأمين عودتهم".وبينت جابرو، أن "الوزارة تكفلت بنقل أثاثهم من المخيمات إلى مناطقهم الاصلية"، مشيرة الى ان "الأيام القادمة ستشهد عودة طوعية أخرى للنازحين من مخيمات دهوك الى مناطقهم في سنجار".