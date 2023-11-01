الداخلية تحدد موعد إيقاف إصدار الجواز الاعتيادي

وقال مدير الجوازات العامة العميد ماجد عدنان، إنَّ "دائرته مستمرة بإصدار الجواز الاعتيادي من خلال فروع المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات، بيد أنها ستوقف إصداره في شهر آذار المقبل من عام 2024 بعد أن يتم تحويل جميع دوائر الجوازات إلى العمل بالجواز الإلكتروني"، منبها على "أنَّ الجواز الاعتيادي سيكون معتمداً من جميع دول العالم لحين انتهاء مدة إصداره"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأشار إلى أنَّ "هناك جهوداً كبيرةً تقوم بها المديرية لتحويل أكبر عدد ممكن من دوائرها للعمل بنظام الجواز الإلكتروني"، مبيناً أنَّ "هناك 22 دائرة ما زالت تعمل بالجواز الاعتيادي. وذكر عدنان أنَّ الأيام القليلة المقبلة ستشهد افتتاح خمس مديريات للعمل بالجواز الجديد في محافظات دهوك والمثنى وذي قار، فضلاً عن محافظتي ديالي وصلاح الدين، إلى جانب فتح مكاتب دبلوماسية لإصداره في هولندا ودول أخرى مدرجة ضمن الخطة التي أعدتها المديرية".ولفت إلى أنَّ "الجيل الثالث من الجوازات معتمد في منظمة الطيران العالمية التي تمنح درجة اعتماد الجواز ولا يوجد أي اعتراض بشأنه لتميزه بمواصفات فنية عالية ومعتمدة عالمياً".