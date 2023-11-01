السجن 8 سنوات لمنتحل صفة قاض في ديالى

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكما بحق شخص انتحل صفة قاضي في هيئة الإشراف القضائي وذلك لقيامه بالاتصال بأحد القضاة لمساعدة أحد المتهمين وادعائه بأنه المسؤول عن مقابلات رئيس مجلس القضاء الأعلى".وأضاف أن "المحكمة أصدرت حكمها بحقه وفقا لإحكام القرار 160 لسنة 1983".