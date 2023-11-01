نزوح 10 آلاف أسرة.. التغير المناخي يفاقم معاناة المحافظات الجنوبية

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس جهانكير، إنَّ "الوزارة رصدت نزوح أسر بأكملها من ثلاث محافظات، وهي (ذي قار، ميسان، البصرة) بسبب تأثرها بالجفاف والتغيير المناخي"، مشيراً إلى أنَّ "الوزارة شكلت لجاناً ضمن تلك المحافظات بالتعاون مع الوزارات القطاعية كالزراعة والموارد المائية لتشخيص الأسر التي نزحت والتي تأثرت بالنزوح"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف جهانكير أنَّ "تلك الأسر مصنفة إلى فئتين، الأولى الأسر الموجودة في مناطق مهددة بالنزوح، أما الفئة الثانية فهي التي نزحت إلى مناطق أخرى".وكشف المتحدث عن أنَّ "الوزارة سجّلت نزوحاً بحدود 10 آلاف أسرة، فيما أدخلت 1400 أسرة إلى قاعدة بيانات الوزارة من أجل استهدافها بمواد إغاثية".