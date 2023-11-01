بعبارة "حسم الامر".. "المقاومة" تقرر تحرير العراق عسكريا

وقال الكعبي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "المقاومة الإسلامية العراقية قررت تحرير العراق عسكريا وحسم الامر.. والقادم أعظم".وتابع، "طوبى للمجاهدين الأبطال، طوبى لمن شارك، طوبى لمن أيد، والنصر للإسلام".وختم الامين العام لحركة النجباء بالقول: "لا توقف، لا مهادنة، لا تراجع".