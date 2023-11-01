جريمة تهز الديوانية.. أب يطلق النار "مرتين" على أبنه ويرده قتيلاً!

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً أقدم على قتل أبنه، بإطلاق النار عليه مرتين في قضاء السنية بمحافظة الديوانية".وأضاف، أن "الجريمة حصلت نتيجة خلافات شخصية بين الشخص وأبنه، وهو ما دفعه لقتله".وأشار الى، أن "الأبن يبلغ من العمر 28 عاماً، وتوفى على الحال".