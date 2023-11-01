مصرف الرشيد يباشر برفع رواتب المتقاعدين

وقال المصرف في بيان ورد لـ"السومرية نيوز، إن "المصرف باشر اليوم الاربعاء الموافق ١ تشرين الثاني ٢٠٢٣ برفع رواتب المتقاعدين في الصنفين المدني والعسكري".



وأضاف المصرف، أنه "بإمكان المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل التوجه الى فروع المصرف وأجهزة الصرف الآلي والمنافذ لسحب مستحقاتهم المالية"، مضيفا أن "الرواتب تتضمن الزيادة التي وجه بها رئيس الوزراء للمتقاعدين".