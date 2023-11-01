هيئة الإعلام تطالب شركات اتصال بقطع "الترابط البيني" مع كورك (وثيقة)

وبحسب وثيقة حصلت عليها السومرية نيوز، فإنه "إستناداً الى الصلاحيات الممنوحة لهيئتنا بموجب الأمر التشريعي رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ النافذ، وعقود التراخيص المبرمة مع شركات الهاتف النقال، وبالنظر لانتهاء الترخيص الممنوح الى شركة كورك تيليكوم من قبل هيئتنا بتأريخ ۲۰۲۲/۸/۳۰، ولوجود العديد من المتعلقات المالية والقانونية والفنية، ولاستمرار شركة كورك تيليكوم بعدم الإستجابة للقرارات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى".وأضافت: "كذلك عدم الاستجابة أيضا للتنبيهات والإنذارات الصادرة عن هيئتنا وعدم جدية الشركة بدفع المبالغ الكبيرة التي بذمتها، وعليه تنسب على شركتيكم قطع الترابط البيني بينكم وبين شركة كورك تيليكوم استناداً إلى البند (۲۷) التدابير الاصلاحية) والبند (۲۸ / تعليق اتفاقية الترخيص او ير مدتها او الغاؤها او انهاؤها من عقود التراخيص المبرمة، لحين قيام الشركة بمراجعة هيئتنا وتسديد المبالغ المترتبة بذمتها".