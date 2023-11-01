إعادة (١٤,٥) مليون دولار المهدور جراء بيع وقود من مصفى كربلاء

وذكرت الدائرة، في معرض حديثها عن إجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة في القضيَّة، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم تأليف فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد وعضويَّة ممثلٍ عن وزارة النفط؛ للتحقيق في شبهات هدرٍ لمليارات الدنانير في العقد المبرم بين شركة التسويق النفط مع ثلاثة شركاتٍ لبيع مادة النفط الأسود مطروح مصفى كربلاء، مُنوّهة بأنَّه على إثر إجراءات الفريق قامت الشركة بإجراء محضر تسوية ماليَّة لعقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل (HFO) مطروح مصفى كربلاء الذي نتج عنه إلزام الشركات الثلاثة المتعاقدة على دفع مبلغ تعويضٍ لشركة تسويق النفط يعادل (١٤,٥) مليون دولارٍ أمريكيٍّ".وبينت، أنَّ "تفاصيل القضيَّة تتمثَّلُ بارتكاب شركة تسويق النفط مخالفات تتمثل بالإعلان عن بيع منتوج زيت الوقود مطروح مصفى كربلاء بالاستناد إلى المواصفات المفترضة في حال اشتغال وحدات المصفى كاملةً دون أن يكون هناك فحصٌ فعليٌّ للمنتوج، وبيع ما يقارب (١٤٨٦٥١) طناً من مادة زيت الوقود الخفيف على أنه زيت وقود ثقيل، وذلك بفارقٍ سعريّ بلغ بحدود (١٣١) دولاراً للطن الواحد".وتابعت أن "حساب مبلغ الهدر الذي بلغ (٢٠.٠٣٩.١٩٣) مليون دولار تتمثل بالحسم السعري الممنوح للشركات والذي بلغ (١٦٠) $/طن، لافتةً إلى أنَّ هذا يمثل فرق سعر النقل "مطروح مخطاف" ، إضافة إلى فرق سعر المعدل الشهري للفرق السعري الخفيف عن الثقيل وحسب نشرة (بلاتس) العالمية".وأضافت الدائرة، أن "إجراءات الهيئة التحقيقيَّة والتدقيقيَة تمخَّضت عن التوصل إلى حلولٍ رضائيَّـةٍ مع الشركات الثلاث؛ لتسديد مبلغ التعويض الناتج عن فرق مواصفة المنتوج المحمل من قبلهم خلال الأشهر نيسان وأيار وحزيران من العام الجاري، وللكميَّة البالغة (١٤٨,٦٥١,٢٨٥) عن المواصفة المُتعاقد عليها، وتسديد مبلغ التسوية من خلال خصم مبلغ (١٢) دولاراً لمصلحة شركة تسويق النفط من كل طن من الكميات التي ستقوم الشركات بتحميلها بعد استئناف تنفيذ عقودها".