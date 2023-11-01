الأمانة تصدر توجيهاً بشأن مشروع مركز بغداد التاريخي

‏ونقل بيان للامانة، ورد لـ السومرية نيوز، عن امين بغداد قوله بانه "استكمالاً للأعمال التي شرعت أمانة بغداد بتنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى في تطوير محور السراي ضمن منطقة بغداد القديمة تم عقد الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني التي تم تشكيلها بموجب توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحضور ممثلين للجهات المالكة للعقارات ضمن هذا المحور وهي محافظة بغداد ووزارة المالية وديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني".وتابع انه "تم الاتفاق على تذليل كافة الصعوبات التي واجهت تنفيذ العمل في المراحل السابقة واليوم هناك وتيرة عمل عالية والعمل متواصل تحت اشراف الهيئة العامة للآثار والتراث وسيظهر بطريقة تليق بالمكان الذي سيكون محط للزائرين العراقيين والأجانب".واضاف ان "المرحلة الأولى للمشروع كانت ضمن شارع المتنبي واليوم يتم تأهيل محور السراي والمرحلة التي ستلحقها المقطع الأول من شارع الرشيد وهناك رؤية متكاملة لتأهيل المنطقة بالكامل بشكل يتلائم مع تراثيتها وتاريخها".