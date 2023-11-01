بالوثيقة.. تشكيل لجنة تحقيقية بشأن حفل في الملاحة الجوية

تنشر السومرية نيوز، وثيقة صادرة من وزارة النقل تتضمن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن حفل أقيم في شركة الملاحة الجوية.



وتتضمن الوثيقة تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية شخصين، تتولى التحقيق بخصوص الاحتفالية المقامة في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية. وكانت أنباء تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي اشارت الى أن حفلاً أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي شهد ذكر اسم رئيس النظام السابق، بحسب تلك المواقع.