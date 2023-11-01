محافظ البصرة يعلن إدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، الأربعاء، عن إدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر ضمن برنامج تنمية الاقاليم.

وقال العيداني خلال مؤتمر صحفي حضرته السومرية، "نعلن ادراج وزارة التخطيط مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر ضمن برنامج تنمية الأقاليم لمحافظة البصرة لعام 2023 بكلفة كلية ثلاثة ترليونات و900 مليار دينار". وأضاف "تم توجيه دعوة لخمس شركات عالمية كبرى"، معرباً عن شكره الى "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على الجهود المبذولة في ادراج هذا المشروع الحيوي".