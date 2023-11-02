وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2024/2023، تم اطلاقها، وفق ضوابط معينة".وأضافت، أن "ضوابط التقديم تمثلت بأن لا يقل معدل الطالب المتقدم عن ثلاث درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الطبية، وأربع درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات المجموعة الهندسية، وخمس درجات عن الحد الأدنى للقبول في كليات العلوم، وست درجات عن الحد الأدنى للقبول في باقي التخصصات".وذكرت الوزارة: "وفي الوقت الذي يمكن للطلبة من خريجي السنة الدراسية السابقة 2022/2021 والسنة الدراسية الحالية 2023/2022 التقديم الى هذه القناة فإن الوزارة تؤكد أن القبول السابق للطالب (المركزي، المباشر، المسائي، الأهلي) سيلغى في حال مباشرته بالدراسة ضمن قناة التعليم الموازي ولا يحق له العودة إلى قبوله السابق".وبينت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، أن "التقديم يكون الكترونيا عبر بوابتهامن دون الحاجة الى تفعيل أرقامهم الامتحانية في الجامعات الحكومية".وأتم البيان: "يستمر التقديم إلى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2023/11/7".وفي هذا السياق، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "إعفاء الطلبة المستمرين بالدراسة والطلبة الجدد في الجامعات ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص من الأجور الدراسية للمراحل الدراسية كافة وبنسبة 50 % للسنة الدراسية 2024/2023".