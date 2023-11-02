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الصحة تعلن انطلاق "الضمان الصحي" الأحد المقبل.. هذه الفئات المشمولة به

محليات

2023-11-02 | 05:39
الصحة تعلن انطلاق &quot;الضمان الصحي&quot; الأحد المقبل.. هذه الفئات المشمولة به
6,274 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي، اليوم الخميس، إطلاق خدمات الضمان الصحي الأحد المقبل، وفيما حدد الجهات المشمولة به، أشار الى موعد تضمين جميع المواطنين بالقانون.

وقال الحسناوي، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "يوم الاحد المقبل، ستطلق الوزارة، خدمات قانون الضمان الصحي"، لافتاً الى أن "القانون سيقدم كل التسهيلات للموظفين وللمواطنين من ناحية الخدمة الصحية".

وأضاف، أن "الضمان الصحي سيشمل موظفي وزارات الكهرباء، والتعليم، والاتصالات، بالإضافة الى مفوضية حقوق الانسان، وكذلك مجلس الخدمات، ومكتب رئيس الوزراء والامانة العامة وبيت الحكمة".

وأشار الحسناوي الى، أن "منافذ الضمان الصحي ستكون بمستشفى الكندي، ومدينة الطب، وابن البيطار، والكاظمية، والعيادات الاستشارية، ومستشفى سعد الوتري، واليرموك".

وبين وزير الصحة، أن "المشمولين بالضمان سيستقطع واحد بالمئة من رواتبهم"، مردفاً بالقول: "على الموظفين التوجه الى المنافذ المذكورة لإكمال البيانات والحصول على الخدمات الصحية مستقبلاً".

وذكر الحسناوي، ان "قانون الضمان الصحي يحتاج إلى 10 سنوات لشمول جميع العراقيين فيه".

من جهتها، كشفت وزارة الصحة، الوزارات المشمولة بقانون الضمان الصحي.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجهات المشمولة بالضمان الصحي وكمرحلة اولى من بغداد المؤسسات التالية:

أولا – رئاسة الجمهورية والتشكيلات المرتبطة بها.

ثانيا – رئاسة البرلمان واعضاء مجلس النواب والتشكيلات المرتبطة به وتشمل:
- المفوضية العليا لحقوق الانسان.
- الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة.
- مجلس الخدمة العامة الاتحادي.
- هيئة دعاوي الملكية.

ثالثا – رئاسة مجلس الوزراء والتشكيلات المرتبطة به وتضم:
- مكتب رئيس مجلس الوزراء.
- الامانة العامة لمجلس الوزراء.
- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة.
- الهيئة الوطنية للاستثمار.
- بيت الحكمة.
- سلطة الطيران المدني.
- هيئة المنافذ الحدودية.
- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
- مراكز وزارات (المالية، الكهرباء، التعليم العالي، الاعمار والاسكان، الاتصالات، الزراعة).

رابعا - (100) ألف مواطن من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في بغداد وتحددهم وزارة العمل.

خامسا – المصابون بمرض التوحد من بغداد.

سادسا – الراغبون بالتسجيل من المتقاعدين بنسبة لا تزيد عن (10%) من المشمولين بالتعليمات من بغداد.

وأشارت الى، أن "المؤسسات الصحية المشمولة بالضمان الصحي وكمرحلة اولى:

أولا – الاجنحة الخاصة في المستشفيات التالية:
- مستشفى ابن سينا التدريبي.
- مستشفى دار التمريض الخاص بمدينة الطب.
- مستشفى الشهيد غازي الحريري بمدينة الطب.
- مستشفى اطفال العلوية التعليمي.
- مستشفى العلوية للولادة التعليمي.
- مستشفى الكندي التعليمي.
- مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية التعليمي.
- مستشفى ابن الهيثم للعيون.
- مستشفى ابن البيطار.
- مدينة الامامين الكاظمين(ع) الطبية.
- مستشفى الكرخ للولادة.

ثانيا – العيادات الطبية الشعبية التالية:
- عيادة الصدر الطبية الشعبية الثانية
- عيادة الصليخ الطبية الشعبية
- عيادة الاسكان الطبية الشعبية
- عيادة اسماعيل ناجي الطبية الشعبية

ثالثا – العيادات التخصصية في المستشفيات التالية:
- مدينة الامامين الكاظمين (ع) الطبية
- مستشفى اليرموك التعليمي
- مستشفى الكندي التعليمي
- مستشفى بغداد التعليمي بمدينة الطب

رابعا – العيادات الاستشارية في المستشفيات التالية:
- دار التمريض الخاص بمدينة الطب.
- مستشفى العلوية للولادة التعليمي.
- مستشفى سعد الوتري للعلوم العصبية.
- المركز الوطني لطب الاسنان في شارع الربيعي.
- المركز الطبي الاستشاري في اليرموك.


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