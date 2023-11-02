بجميع الدوائر.. الداخلية تعلن تصفير موقف البطاقات الوطنية المتراكمة

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، إن "مدير عام الاحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء نشات الخفاجي أعلن تصفير موقف البطاقات الوطنية الموحدة المتراكمة في جميع الدوائر ببغداد والمحافظات".وأضاف البيان، أن "ذلك جاء بتوجيه من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري".