العراق.. إطلاق سراح 107 حدثا خلال الشهر الماضي

وقال مدير عام الدائرة، كامل أمين هاشم، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن العدد الكلي للمفرج عنهم خلال شهر تشرين الأول بلغ (107) حدث بينهم (58) حدثاً موقوفا تم الإفراج عنه و(29) تخلية بعد قضاء مدة المحكومية و (20) بالإفراج الشرطي وذلك لحسن سلوكهم واجتيازهم مختلف الدورات التأهيلية حسب توصية شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية".وأضاف، أن "الدائرة تتابع دائرة اصلاح الاحداث بشكل مستمر آلية ‏إطلاق السراح بعد إنتهاء كافة الإجراءات القانونية، حرصاً ‏منها على إتمام عملها بالشكل الأمثل‎ ".