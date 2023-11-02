بـ3 درجات.. التعليم تخول مجالس الكليات معالجة حالات الطلبة الحرجة

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وافق على تخويل مجالس الكليات والمعاهد معالجة الحالات الحرجة للطلبة في المراحل الدراسية المنتهية".وأشارت الى ان "القرار يشمل الطلبة الذين يتوقف تخرجهم للسنة الدراسية 2022/ 2023 على (ثلاث درجات) وبمصادقة مجلس الجامعة وبمختلف الأنظمة الدراسية".