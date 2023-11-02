وزير النقل بشأن "حفل الملاحة": سيتم إحالة المتورطين للقضاء

أعلن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الخميس، أنه سيتم إحالة المتورطين في حادثة حفل "الملاحة الجوية" الى القضاء.



وقالت وزارة النقل في بيان، إن "السعداوي اصدر اليوم الخميس عددا من التوجيهات التي تخص عمل الموظفين والمهام الوظيفية الموكلة إليهم، على هامش اجتماع هيئة الرأي في الوزارة".





ولفت السعداوي بحسب البيان الى ان "هناك اكثر من قانون يحظر الترويج لحزب البعث المحظور وزبانيته المجرمين"، مشيرا الى "تشكيل لجنة تحقيقية، سترفع نتائجها قريبا".



وأكد انه "سيحيل كل المشتركين في تمجيد البعث المحظور، خلال احتفالية الملاحة الجوية، الى المحاكم المختصة لنيل جزائهم العادل وفقا للقانون"، مشدداً على انه "لن يتهاون مع أي موظف في وزارة النقل يروج لنظام البعث المحظور او يمجد المقبور صدام". وأضاف البيان أن الوزير "وجه، على هامش اجتماع هيئة الرأي في الوزارة، المدراء العامين بالمتابعة والاشراف المباشر على اية مبادرات او احتفالات ومتابعة منهاجها"، مؤكدا أن "الوضع المأساوي الذي تعيشه غزة من مجازر وابادة، يحتم عدم إقامة احتفالات كالذي حصل في الملاحة الجوية العراقية".ولفت السعداوي بحسب البيان الى ان "هناك اكثر من قانون يحظر الترويج لحزب البعث المحظور وزبانيته المجرمين"، مشيرا الى "تشكيل لجنة تحقيقية، سترفع نتائجها قريبا".وأكد انه "سيحيل كل المشتركين في تمجيد البعث المحظور، خلال احتفالية الملاحة الجوية، الى المحاكم المختصة لنيل جزائهم العادل وفقا للقانون"، مشدداً على انه "لن يتهاون مع أي موظف في وزارة النقل يروج لنظام البعث المحظور او يمجد المقبور صدام".

وكانت أنباء تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي اشارت الى أن حفلاً أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي شهد ذكر اسم رئيس النظام السابق صدام حسين.