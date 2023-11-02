البصرة.. إحباط إدخال مخدرات عبر شط العرب

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الخميس، عن إحباط محاولة إدخال (10) كغم من المخدرات عبر شط العرب.

وقالت القوات في بيان، "استمراراً للجهود الامنية المميزة لقيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات والممنوعات عبر الحدود، تمكنت مفارز الفوج الثالث في لواء حدود السواحل من ضبط (10) كغم من المخدرات نوع "كرستال".

وأضاف البيان أن "عملية الضبط جاءت بعد رصد متهمين من خلال الكاميرات الحرارية حاولوا إدخالها إلى البلاد عبر شط العرب"، مشيراً الى "تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".