الصحة تؤكد تطبيق الضمان الصحي في مؤسسات الدولة‎

محليات

أعلنت وزارة الصحة الشروع بتطبيق الضمان الصحي على عدد من مؤسسات الدولة بداية الاسبوع المقبل، مضيفةً ان المشمولين بالرعاية الاجتماعية سيتلقون العلاج بالمجان.