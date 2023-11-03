بالتزامن مع ترقب كلمة حسن نصر الله.. وقفة تضامنية مع فلسطين وسط بغداد (صور)

تجمع العشرات من العراقيين، اليوم الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد للإعلان عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وسط ترقب لكلمة الأمين العام لحز الله اللبناني حسن نصر الله.

وأفاد مراسل السومرية نيوز، ان "عشرات العراقيين نظموا وقفة تضامنية مع مع الشعب الفلسطيني، بالتزامن مع كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله في ساحة التحرير وسط العاصمة".



وأضاف ان "المشاركين في الوقفة يؤكدون على ضرورة التدخل المباشر لإيقاف العدوان الاسرائيلي على غزة".