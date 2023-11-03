المالية تناقش مع التربية تمويل رواتب العقود المثبتين حديثا

وقالت وزارة المالية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزيرة المالية طيف سامي، عقدت اجتماعاً تشاورياً بحضور مدير عام دائرة الموازنة ومديري الأقسام المعنية في الدائرة والمديرين العامين لمديريات التربية في بغداد والمحافظات ومديري الأقسام المالية التابعة للمديريات واللقاء بهم كل مديرية على حدة".وأضافت أن "الاجتماع ناقش الحلول والمعالجات المتعلقة بتمويل الرواتب والفروقات للعقود المثبتين على الملاك الدائم حديثاً وحملة الشهادات العليا والأوائل وكيفية سد العجز الحاصل وصرف مستحقاتهم المالية وفقاً للسياقات القانونية".وتابعت الوزارة: "ويأتي ذلك ضمن سعي الوزارة وحرصها في توفير الدعم اللازم من أجل إنجاح العملية التربوية بما يخدم تحقيق التقدم على جميع الأصعدة".