شاب بغدادي يذهب ضحية "مخالفة بناء".. تشاجر مع ضابط أمن فلقى حتفه

وقال مصدر أمني، في حديث لسومرية نيوز، إن "مشاجرة حصلت بين مواطن، وضابط برتبة نقيب، في الشرطة الاتحادية إثر مخالفة بناء، ضمن منطقة الرئاسة".وأضاف، أن "الحادث حصل إثر منع القوة الماسكة للأرض من البناء في المناطق الزراعية وتحديدا في منطقة الرئاسة، قرب السدة الترابية، واثناء المنع حصلت مشادة كلامية ادت الى حصول مشاجرة، وإطلاق النار على المجني عليه من قبل ضابط الدورية، في منطقة الصدر".وأشار الى "نقل الضحية الى مستشفى الشيخ زايد، حيث فارق الحياة جراء إطلاق النار"، لافتا الى أن "المجني عليه، يبلغ من العمر 25 عاماً، ويسكن منطقة الوزيرية".