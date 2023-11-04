وزير الصحة: المستشفيات المتلكئة ستدخل الخدمة واحدة تلو الأخرى

وذكرت وزارة الصحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ترأس اجتماعا موسعا مع دوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات لمناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الإعمال الخاصة بتطوير الواقع الصحي".واطلع وزير الصحة، خلال الإجتماع على "خطة العمل واهم التحديات التي تواجه دوائر مركز الوزارة ودوائرها الصحية في بغداد والمحافظات وايجاد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية".وبين الحسناوي ان "تنفيذ البرنامج الحكومي يجري وفق ما مخطط له ويجب الإستمرار بوتيرة العمل لضمان تقديم أفضل خدمة صحية وتطوير واقع المؤسسات وفق ما مخطط لها بالبرنامج الحكومي".ولفت الى ان "مشاريع المستشفيات المتلكئة تشهد تصاعد بوتيرة العمل والإنجاز لإدخالها الخدمة واحدة تلو الأخرى فضلا عن الإستمرار باعمار وتأهيل المستشفيات الحالية".وأشار إلى "أهمية الإستمرار بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة احتياجات المؤسسات الصحية"، مشددا على "أهمية الزيارات التفتيشية للمؤسسات الصحية ومتابعة عمل واحتياجات الملاكات في المؤسسات والرقابة الدوائية ومحاسبة المخالفين".