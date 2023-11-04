تظاهرة تطالب بتعديل سلم الرواتب جنوبي العراق

وقال مراسل السومرية نيوز، إن المئات من المواطنين تظاهروا اليوم في محافظة البصرة؛ للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.وبحسب مراسلنا، فإن هذه التظاهرة لم تكن الأولى من نوعها بل سبقتها عدة تظاهرات رفعت شعار المطالبة بتعديل سلم الرواتب لموظفي الدولة.